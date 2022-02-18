Почти 80% россиян столкнулись с постковидным синдромом

Большая часть россиян столкнулись с постковидным синдромом, однако предпочитает игнорировать проявления болезни. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

Из всех переболевших, принявших участие в опросе, около 79% отметили, что обнаруживали у себя последствия болезни. Самыми частными были нарушения в ощущении вкусов и запахов, а также слабость, одышка, бессоница и тревожность. Многие констатировали у себя ухудшение памяти, зрения, слуха, а также длительный кашель и проблемы с волосами.

Однако 80% опрошенных проигнорировали предложенную им возможность пройти реабилитацию.

«Россияне в большинстве своем предполагают, что постковидные проявления уйдут сами собой. Но они могут повлечь более тяжелые осложнения»,— подчеркнул замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

При этом специалисты предупреждают, что проявления синдрома могут сохраняться на протяжении года и даже дольше, поэтому лучше обращаться к специалистам.

