Названы симптомы постковидного синдрома, с которыми нужно обратиться к психиатру

По его словам, при возникновении таких симптомов лучше всего обратиться к психиатру или неврологу. Особенно, если такое состояние сказывается на работе или мешает нормальной жизни. Как говорит медик, коронавирус при проникновении в организм поражает нервные ткани, что привело к существенному росту случае тревожных и депрессивных расстройств с начала эпидемии.

Каторгин отмечает, что после перенесенной инфекции проявляются симптомы по-разному, но доходит и до серьезных случаев. Речь идет о памяти, концентрации внимания, деменции.

Врач подчеркнул, что в таком состоянии важно вовремя обратиться к специалисту, который может оказать всю необходимую помощь.

Тем временем, группой учёных обнаружены три неизвестных ранее вида коронавируса. Открытие было сделано в карстовых пещерах на севере Лаоса, где обитают популяции подковоносых летучих мышей.

