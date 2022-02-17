Названы симптомы постковидного синдрома, с которыми нужно обратиться к психиатру
Перенесенное заболевание COVID-19 приводит к тревожности и рассеянности у пациентов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на врача-психиатра Владимира Каторгина.
По его словам, при возникновении таких симптомов лучше всего обратиться к психиатру или неврологу. Особенно, если такое состояние сказывается на работе или мешает нормальной жизни. Как говорит медик, коронавирус при проникновении в организм поражает нервные ткани, что привело к существенному росту случае тревожных и депрессивных расстройств с начала эпидемии.
Каторгин отмечает, что после перенесенной инфекции проявляются симптомы по-разному, но доходит и до серьезных случаев. Речь идет о памяти, концентрации внимания, деменции.
Врач подчеркнул, что в таком состоянии важно вовремя обратиться к специалисту, который может оказать всю необходимую помощь.
Тем временем, группой учёных обнаружены три неизвестных ранее вида коронавируса. Открытие было сделано в карстовых пещерах на севере Лаоса, где обитают популяции подковоносых летучих мышей.
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