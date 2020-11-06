В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса

По его словам, инфекция не становится тяжелее, а существующие тест-системы справляются с выявлением вируса. Они могут выявить даже мутирующий вирус, передает РЕН ТВ.

Специалист также добавил, что осенью тяжелых больных с коронавирусом не стало больше по сравнению с весной, отмечает Ura.ru. У примерно двух третей пациентов заболевание протекает либо в легкой, либо в бессимптомной форме.

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в России может прекратиться через несколько недель при условии введения более строгих ограничений, ранее заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

