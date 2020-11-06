Новости за ночь: Ковидный госпиталь в Коммунарке оказался полностью заполнен больными
Больница для больных COVID-19 в Коммунарке полностью заполнена пациентами, рассказал в интервью RT главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.
Он отметил, что в больницах постоянно думают об окончании пандемии. Проценко не сделал точных прогнозов, но предположил, что ситуация с распространением коронавируса должна резко измениться в лучшую сторону к лету.
При этом Проценко подчеркнул, что сроки окончания пандемии зависят от нескольких условий: скорости распространения COVID-19 в третьей волне и производственных мощностей для вакцинирования 50% населения.
За последние сутки в Москве от COVID-19 скончалось 69 человек. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 7140 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% умерших от коронавируса пациентов занимались самолечением.
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