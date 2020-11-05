Вирусолог дал прогноз о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в России

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией в России может прекратиться через несколько недель при условии введения более строгих ограничений, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам учёного, показатели могут снизиться через три-четыре недели, однако для этого требуется ужесточение антивирусных мер.

Семенов считает, что в противном случае заболеваемость коронавирусом в стране будет расти до весны, пока россияне «не переболеют или не провакцинируются».

Кроме того, замдиректора НИИ имени Пастера рассказал, что для снижения роста заболеваемости около 60 миллионов российских граждан должны получить вакцину от коронавируса.

С начала пандемии коронавируса в России 1,71 млн человек заболели, 1,28 млн вылечились, 29509 пациентов скончались.

