ВОЗ: в мире заразилось коронавирусом более 520 млн человек
18 мая 202223:23
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду опубликовала данные о 520 млн зараженных коронавирусной инфекцией в мире.
По состоянию на 20:40 мск 18 мая, зафиксировано более 6,27 млн смертей от COVID-19 в мире.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 81,8 млн. Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах умерли более 1 млн человек от заболеваний, вызванных коронавирусом.
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Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 122 / сут.
Умерли
378 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 984 / сут.
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18 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru