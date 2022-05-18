ВОЗ: в мире заразилось коронавирусом более 520 млн человек

По состоянию на 20:40 мск 18 мая, зафиксировано более 6,27 млн смертей от COVID-19 в мире.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 81,8 млн. Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах умерли более 1 млн человек от заболеваний, вызванных коронавирусом.