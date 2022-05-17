Роспотребнадзор: темпы заболеваемости короновирусом в РФ падают

Между тем, отмечается, что в 42 регионах заболеваемость выше, чем в среднем по стране. Согласно данным ведомства, 99,24% случаев заражения - это штамм «омикрон».

Ранее на прошлой неделе глава Минздрава информировал, что на лечении от COVID-19 в России находятся более 100 тысяч человек.

