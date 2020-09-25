В Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в стране

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России продолжается первая волна.

Он пояснил, что о второй волне говорить нельзя, так как вирус никуда не уходил и в стране все еще продолжается первая волна заболевания, передает RT.

В России за сутки выявили 7212 случаев COVID-19

Специалист также обратил внимание, что осень накладываются друг на друга грипп и коронавирус. По словам Горелова, пока нет однозначного мнения о том, усилят вирусы друг друга или ослабят, сообщает РИА ФАН.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, с чем связан подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

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ФОТО: pixabay.com
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