В Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в стране
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России продолжается первая волна.
Он пояснил, что о второй волне говорить нельзя, так как вирус никуда не уходил и в стране все еще продолжается первая волна заболевания, передает RT.
Специалист также обратил внимание, что осень накладываются друг на друга грипп и коронавирус. По словам Горелова, пока нет однозначного мнения о том, усилят вирусы друг друга или ослабят, сообщает РИА ФАН.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, с чем связан подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.
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