В Роспотребнадзоре опровергли начало второй волны коронавируса в стране

Специалист также обратил внимание, что осень накладываются друг на друга грипп и коронавирус. По словам Горелова, пока нет однозначного мнения о том, усилят вирусы друг друга или ослабят, сообщает РИА ФАН.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, с чем связан подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

