Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Мэр Москвы Сергея Собянин в пятницу обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости ковидом в столице. С 28 сентября он ввел новые ограничения для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT назвал разумными прозвучавшие рекомендации.







