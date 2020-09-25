Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, с чем связан подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его словам, причинами стали возросшие транспортные потоки, уменьшение витамина D, основным источником которого является солнечный свет, а также большей восприимчивостью организма к вирусам осенью, передает РИА Новости.

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Мэр Москвы Сергея Собянин в пятницу обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости ковидом в столице. С 28 сентября он ввел новые ограничения для граждан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT назвал разумными прозвучавшие рекомендации.



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