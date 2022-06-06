В Роспотребнадзоре объяснили вероятность эпидемии оспы обезьян

Распространение оспы обезьян до эпидемии маловероятна, так как к этому нет предпосылок, сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

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По её словам, вирус передается от человека к человеку при очень длительном и тесном контакте. Речь идёт о трех часах контакта с больным человеком на расстоянии менее одного метра.

Заражение можно предотвратить, помня о гигиене рук, использовании средств индивидуальной защиты и социальной дистанции.

При этом эпидемия оспы обезьян возможна, если вирус в результате мутации приобретет свойство передаваться воздушно-капельным путем.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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