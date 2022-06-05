Эксперт: эпидемия оспы обезьян возможна в случае мутации вируса

«Сейчас пока такого нет, путь передачи оспы контактно-бытовой», — заявил ученый. Он считает, что предотвратить эпидемию можно, если быстро привить людей. Жемчугов отметил, что прививка от натуральной оспы эффективна против оспы обезьян.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в ВОЗ поступили сведения о более 550 подтверждённых случаях оспы обезьян.

