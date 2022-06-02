Группа «Ленинград» рассказала, как не заразиться оспой обезьян
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню, которая посвящена оспе обезьян. Клип «Оспа» опубликован на YouTube-канале музыканта.
Стоит отметить, что на этот раз музыкант решил сам не петь - это право было предоставлено вокалистке Ксении Руденко.
Важно, что в песне «Оспа» много нецензурной лексики, поэтому показывать клип или смотреть его в компании несовершеннолетних детей не рекомендуется.
Ранее Шнуров выпустил песню, которая посвящена планам возродить в Москве производство автомобилей «Москвич».
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