Группа «Ленинград» рассказала, как не заразиться оспой обезьян

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню, которая посвящена оспе обезьян. Клип «Оспа» опубликован на YouTube-канале музыканта.

«Геополитическая»: Сергей Шнуров разродился новым клипом

Стоит отметить, что на этот раз музыкант решил сам не петь - это право было предоставлено вокалистке Ксении Руденко.

Важно, что в песне «Оспа» много нецензурной лексики, поэтому показывать клип или смотреть его в компании несовершеннолетних детей не рекомендуется.

Ранее Шнуров выпустил песню, которая посвящена планам возродить в Москве производство автомобилей «Москвич».

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ФОТО: "НАШЕ Радио"
ТЕГИ:МузыкаКлипВидеоСергей Шнуров
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