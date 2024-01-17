В Роспотребнадзоре объяснили прекращение массовой вакцинации от COVID-19
Массовая вакцинация от COVID-19 в России прекращена, поскольку коронавирусная инфекция уступила позиции другим вирусам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача, для осени прошлого года был характерен подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, соответствующий обычным показаниям эпидемиологического сезона. Сейчас в России наиболее часто встречаются грипп и респираторные вирусы.
Попова добавила, что сделать прививку от COVID-19 можно индивидуально по назначению врача.
Ранее ученые Томского госуниверситета экспериментально доказали, что коронавирус способен разрушать вещество, защищающее нервные оболочки головного мозга человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru