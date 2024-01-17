В Роспотребнадзоре объяснили прекращение массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от COVID-19 в России прекращена, поскольку коронавирусная инфекция уступила позиции другим вирусам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По словам главного санитарного врача, для осени прошлого года был характерен подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, соответствующий обычным показаниям эпидемиологического сезона. Сейчас в России наиболее часто встречаются грипп и респираторные вирусы.

Попова добавила, что сделать прививку от COVID-19 можно индивидуально по назначению врача.

Ранее ученые Томского госуниверситета экспериментально доказали, что коронавирус способен разрушать вещество, защищающее нервные оболочки головного мозга человека.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна ПоповаВакцинацияКоронавирус

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