Академик Акимкин: COVID-19 мутировал и стал сезонным

«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — указал Акимкин, добавив, что эпидситуация не требует введения жестких ограничений.

Академик подчеркнул, что COVID-19 мутировал, тяжелого течения болезни или большого количества смертей не отмечается. Кроме того, специалисты обладают всеми средствами для наблюдения за вирусом, а геномный эпиднадзор позволяет следить за всеми случаями инфекции и детально разбирать их.

Между тем Минздрав продлил до 1 января 2025 года действие порядка работы медучреждений для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19, пишет RT.

