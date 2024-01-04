Академик Акимкин: COVID-19 мутировал и стал сезонным
Коронавирусная инфекция мутировала и перешла в разряд сезонных заболеваний, считает директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
«Мы не ослабляем контроль за этим заболеванием. Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — указал Акимкин, добавив, что эпидситуация не требует введения жестких ограничений.
Академик подчеркнул, что COVID-19 мутировал, тяжелого течения болезни или большого количества смертей не отмечается. Кроме того, специалисты обладают всеми средствами для наблюдения за вирусом, а геномный эпиднадзор позволяет следить за всеми случаями инфекции и детально разбирать их.
Между тем Минздрав продлил до 1 января 2025 года действие порядка работы медучреждений для профилактики и снижения рисков распространения COVID-19, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru