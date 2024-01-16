Ученые выявили влияние коронавируса на нервные оболочки головного мозга

Ранее сообщалось, что в России отмечается рост заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ. Отмечается, что уровень заболеваемости составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%. В Роспотребнадзоре уточнили, что за неделю 18–24 декабря зараженность выросла еще на 5%. Тимаков отметил, что заболеваемость растет по всей стране.

Заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией в России пойдет на спад только к середине-концу марта, а в январе будет только усиливаться, предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает «Радиоточка НСН».



