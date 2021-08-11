В РФПИ заявили о доказательствах эффективности «Спутника V» за рубежом

Опыт применения вакцины «Спутник V» в ведущих государствах мира доказал за год использования самую высокую результативность в борьбе с коронавирусом. Такую оценку озвучил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Согласно его данным, в ряде стран, где параллельно применяются несколько препаратов, у российской вакцины оказались одни из лучших показателей безопасности и эффективности.

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Так, министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов оценивает эффективность «Спутника V» в 97,8%, причём российская вакцина обеспечивала в этой стране полную (100%) защиту от тяжелых случаев. Также не отмечено ни одного случая серьезных побочных явлений.

РФПИ также приводит данные министерства здравоохранения Бахрейна, согласно которым, эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации в стране составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы). Среди тех, кто всё же заразился после этого, в 98,6% случаев COVID-19 протекал в легкой форме.

По информации РФПИ, официальные сведения, обнародованные правительством Венгрии, где также применяется «Спутник V», показывают, что среди пяти COVID-вакцин, которые используются в стране, у российского препарата лучшие показатели безопасности и эффективности.

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Аналогичные выводы можно сделать из статистики, представленной властями Аргентины, Мексики, Сербии и Филиппин, отметили в РФПИ.

По России статистика свидетельствует, что эффективность «Спутника V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых граждан. В РФПИ подчеркнули, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность этой вакцины против штамма «дельта» составила 83,1%.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Спутник VВакцинаКоронавирус
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