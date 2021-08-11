В РФПИ заявили о доказательствах эффективности «Спутника V» за рубежом

Так, министерство здравоохранения Объединённых Арабских Эмиратов оценивает эффективность «Спутника V» в 97,8%, причём российская вакцина обеспечивала в этой стране полную (100%) защиту от тяжелых случаев. Также не отмечено ни одного случая серьезных побочных явлений.

РФПИ также приводит данные министерства здравоохранения Бахрейна, согласно которым, эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации в стране составила 94,3% (через 14 дней после второй дозы). Среди тех, кто всё же заразился после этого, в 98,6% случаев COVID-19 протекал в легкой форме.

По информации РФПИ, официальные сведения, обнародованные правительством Венгрии, где также применяется «Спутник V», показывают, что среди пяти COVID-вакцин, которые используются в стране, у российского препарата лучшие показатели безопасности и эффективности.