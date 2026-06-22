Законопроект об ИИ существенно доработали и сократили

До конца июня ее планируют внести в Госдуму. Если документ примут в эту сессию, то он вступит в силу с 1 марта 2027 года. Новая версия заметно отличается от предыдущей. Теперь законопроект сосредоточен на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут «Сбер», «Яндекс» и ряд других компаний.

Из документа убрали понятие «трансграничные технологии ИИ» и возможность их запрета или ограничения в РФ. Нет требования обязательной маркировки контента, созданного ИИ, смягчили положения, касающиеся авторского права, убрали понятия «доверенной» модели ИИ, которую ранее предлагалось использовать в госинформсистемах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Также в законопроекте прописан статус суверенной и национальной большой фундаментальной модели. Но требования, чтобы претендующие на такой статус модели обучались только на данных российского происхождения, а также, чтобы их создавали только граждане России, больше нет.

Ранее стало известно, что россияне отличаются от американцев большим энтузиазмом в отношении ИИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

