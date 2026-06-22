Минобороны Белоруссии: Военного смысла втягиваться в украинский конфликт нет

Так он отреагировал на ситуацию на белорусско-украинской границе. Глава военного ведомства указал на напряжение и определенные провокации, в основном в информационном поле на фоне различных угроз. Министр сказал, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский лидер Александр Лукашенко, и республика намерена ее придерживаться.

При этом Хренин отметил, что определенные силы сдерживаются на границе. Сегодня белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан.

Владимир Зеленский намеренно провоцирует Александра Лукашенко на резкий шаг и обостряет ситуацию, чтобы добиться втягивания российских войск в конфликт на границе, в том числе для ослабления группировки РФ на Донбассе, но Минск при необходимости ответит Киеву комплексами «Искандер-м», силами авиации и РСЗО «Смерч» или «Ураган». Об этом в беседе с НСН заявил ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин.

