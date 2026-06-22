Россияне помогли властям снизить инфляцию

В начале 2026 года Росстат впервые включил отдых в ОАЭ в расчет роста цен в качестве популярных расходов граждан. Однако на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке спрос на Эмираты снизился, в статистике на смену пришли востребованные направления, среди которых такие страны, как Китай и государства Юго-Восточной Азии (ЮВА ) В результате удешевление зарубежного отдыха сказалось на сдерживании роста цен в РФ и помогло удержать инфляцию весной на около нулевом уровне.

В апреле стоимость отдыха по этим направлениям снизилась на 19%, в мае падение продолжилось. При этом интерес россиян к азиатским направлениям продолжает расти. По данным Росстата, количество поездок во Вьетнам в первом квартале увеличилось в 11 раз, до 237 тыс., а в Китай — на 60%, до 604 тыс. Несмотря на это, цены на отдых снижались из-за проблем с авиалогистикой через хабы Персидского залива.

На фоне удешевления зарубежного отдыха и сезонного снижения цен на овощи и фрукты инфляция в апреле увеличилась всего 0,14%, а в мае — 0,17% к предыдущему месяцу. Эксперты считают, что по мере роста популярности КНР и стран ЮВА их влияние на официальную статистику цен будет усиливаться.

Ранее авиаэксперт допустил, что авиабилеты из РФ в Юго-Восточную Азию подорожают, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

