Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей
В России средний размер пенсии, превышающей 30 тысяч рублей среди неработающих граждан отмечен в 13 регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
На такой размер могут рассчитывать в Хабаровском крае (30 229 рублей), Карелии (31 786 рублей), Архангельской области (32 654 рубля), Республике Коми (33 011 рублей) и Якутии (34 640 рублей).
Кроме того, средний размер пенсии более 30 тысяч рублей среди безработных отмечен в Сахалинской области (35 118 рублей), Мурманской области (35 655 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (38 112 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (38 463 рубля), Магаданской области (39 242 рубля), Камчатском крае (39 444 рубля), Ненецком автономном округе (40 082 рубля) и Чукотском автономном округе (44 069 рублей).
Ранее стало известно, что с 2027 года в РФ страховую пенсию начнут назначать автоматически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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