Выпрыгивающую из воды акулу заметили возле Владивостока

Хищницу, которая охотилась на пиленгаса, увидели возле южного мыса острова Русский. Рыба несколько раз выпрыгивала из воды на несколько метров над поверхностью. По словам специалистов, это связано с повышенной активностью хищников с нашествием, которое началось в Приморском крае из-за резкого потепления.

Место, где засняли на видео хищницу, пользуется большой популярностью среди туристов. Это одно из самых посещаемых мест во Владивостоке. Купаться официально запрещено, но находятся люди, которые не боятся поплавать вместе с акулами. Чаще всего возле мыса замечают любителей сапбордов.

Ранее россиянам рассказали, как избежать опасной встречи в белой акулой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

