СМИ: Анкара не видит предпосылок для переговоров РФ и Украины в Турции
Предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом на территории Турции пока нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Анкаре.
По его словам, турецкие власти продолжают работать над созданием условий для проведения диалога. «На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», - сказал источник агентства.
Ранее глава МИД ФРГ призвал начать переговоры по Украине «уже сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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