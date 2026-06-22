СМИ: Анкара не видит предпосылок для переговоров РФ и Украины в Турции

Предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом на территории Турции пока нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Анкаре.

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По его словам, турецкие власти продолжают работать над созданием условий для проведения диалога. «На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», - сказал источник агентства.

Ранее глава МИД ФРГ призвал начать переговоры по Украине «уже сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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