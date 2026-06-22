СМИ: На вокзале Симферополя произошел коллапс

Туристы, которые находятся на месте, заявили, что должны были уехать в Керчь 21 июня в 17:00, однако прождали автобус как минимум три часа. По их словам, посадки ожидают около 1 тысячи человек. При этом из Керчи до Симферополя автобусы приезжают полные. Транспортные средства высаживают пассажиров и уезжают пустыми.

Сотрудники вокзала не знают, почему нет автобусов и когда они должны приехать. Пассажирам разослали оповещение, что 21 и 22 июня все поезда «Таврия» будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи, на станции Керчь Южная. Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя.

21 и 22 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи. Утверждается, что причина связана с временным закрытием одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Севастополе в целях безопасности вводят ряд ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

