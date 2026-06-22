ЦБ РФ не опустит ключевую ниже 12,5 % к концу года

До этого ожидалось, что показатель опустится до 12%. Прогнозы поменялись из-за сигналов, которые регулятор дал на своем последнем заседании. ЦБ РФ снизил ставку всего на 0,25 п.п. (до 14,25%), хотя аналитики и рынок рассчитывали, что её уменьшат на 0,5 п.п. Кроме того, Центробанк дал понять, что и дальше будет относиться к денежно-кредитной политике консервативно. Обеспокоенность ЦБ вызывает бюджет, дефицит которого по итогам пяти месяцев увеличился до 6 трлн рублей при вдвое меньшей цифре, заложенной в плане.

Как заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, в базовом сценарии в июле допускаем снижение еще на 0,25 п.п., в сентябре возможна пауза, а зимой снижение ставки может ускориться. При этом всё зависит от бюджета, который растет на фоне продолжающегося конфликта вокруг Украины.

Недавно кабмин РФ получил возможность увеличивать расходы без официальной корректировки параметров бюджета и обсуждения с Госдумой. Именно это вызывает у регулятора сомнения в устойчивости текущего снижения инфляции.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что прогноз траектории ключевой ставки может быть пересмотрен «скорее вверх, а не вниз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

