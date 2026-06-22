ВЦИОМ: Россияне отличаются от американцев большим энтузиазмом в отношении ИИ
Стало известно восприятие искусственного интеллекта гражданами России и США, сообщает аналитический центр ВЦИОМ.
Эксперты взяли данные опроса американского Pew Research Center и провели аналогичный в РФ. Осведомленность об искусственном интеллекте в США и РФ близится «к потолку». Россиян, которые слышали об ИИ «много» или «немного» — 98%, среди американцев таких 95%. Российские пользователи более информированы об ИИ (59%), чем американцы (47%).
При этом в США участники исследования чаще используют искусственный интеллект (41%) «один или несколько раз в день», в России таких пользователей 31%. Почти каждый пятый российский пользователь интернета сказал, что взаимодействует с ИИ «практически постоянно».
Социологи также замерили беспокойство граждан в связи с использованием искусственного интеллекта в повседневной жизни. Американцы оказались более обеспокоенными: половина респондентов отметили, что их «скорее беспокоит» использование ИИ. В России таких пользователей оказалось в два раза меньше.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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