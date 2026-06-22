ВЦИОМ: Россияне отличаются от американцев большим энтузиазмом в отношении ИИ

Эксперты взяли данные опроса американского Pew Research Center и провели аналогичный в РФ. Осведомленность об искусственном интеллекте в США и РФ близится «к потолку». Россиян, которые слышали об ИИ «много» или «немного» — 98%, среди американцев таких 95%. Российские пользователи более информированы об ИИ (59%), чем американцы (47%).

При этом в США участники исследования чаще используют искусственный интеллект (41%) «один или несколько раз в день», в России таких пользователей 31%. Почти каждый пятый российский пользователь интернета сказал, что взаимодействует с ИИ «практически постоянно».

Социологи также замерили беспокойство граждан в связи с использованием искусственного интеллекта в повседневной жизни. Американцы оказались более обеспокоенными: половина респондентов отметили, что их «скорее беспокоит» использование ИИ. В России таких пользователей оказалось в два раза меньше.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что роботы в будущем полностью заменят людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

