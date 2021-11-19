В РФПИ назвали запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах достаточным

Во всех российских регионах хватает отечественных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» от коронавируса, сообщает телеканал «360».

При ревакцинации «Спутник Лайтом» QR-код станет активен в день прививки

Этими препаратами за границей привили более 100 млн человек, однако приоритет остается за вакцинацией в России, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В наших регионах достаточно и „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Это преимущество, так как во многих странах до сих пор еще нет вакцин», — отметил он.

Ранее директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым россиянам, уже переболевшим COVID-19, прививаться «Спутником Лайт».

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ФОТО: РИА Новости
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