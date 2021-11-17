Гинцбург порекомендовал переболевшим вакцинироваться «Спутником Лайт»

«Тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — сообщили специалист.

По его словам, таковы рекомендации министерства здравоохранения РФ, и он с ними солидарен.

Ранее Гинцбург заявил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против COVID-19 выявлено не было.

