Гинцбург порекомендовал переболевшим вакцинироваться «Спутником Лайт»
Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал молодым россиянам, уже переболевшим COVID-19, прививаться «Спутником Лайт», сообщает РИА Новости.
«Тех, кто до 60 лет, — «Лайтом», а кто старше 60 — «Спутником V», — сообщили специалист.
По его словам, таковы рекомендации министерства здравоохранения РФ, и он с ними солидарен.
Ранее Гинцбург заявил, что негативных последствий от неоднократной ревакцинации против COVID-19 выявлено не было.
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