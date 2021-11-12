При ревакцинации «Спутник Лайтом» QR-код станет активен в день прививки

При повторной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат начнёт действовать в день прививки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, сертификат станет активным в день вакцинации «Спутник Лайтом» только в двух случаях: повторной прививки либо вакцинации официально переболевшего гражданина.