При ревакцинации «Спутник Лайтом» QR-код станет активен в день прививки

При повторной вакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат начнёт действовать в день прививки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, сертификат станет активным в день вакцинации «Спутник Лайтом» только в двух случаях: повторной прививки либо вакцинации официально переболевшего гражданина.

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В других случаях сертификат о вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» начинает действовать через 21 день после прививки. При вакцинации двухкомпонентными вакцинами, такими как «Спутник V», сертификат станет действительным сразу после введения второго компонента. Чаще всего это происходит через три недели после введения первого.

Ранее стало известно о регистрации первого отечественного препарата для лечения COVID-19.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:ВакцинацияСпутникКоронавирус
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