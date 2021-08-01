В подмосковном парке «Патриот» закроют госпиталь для больных коронавирусом
Госпиталь в московском парке «Патриот», в котором проходили лечение больные коронавирусом, закрывается 1 августа, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, койки освобождаются четвертую неделю подряд. «Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 1».
Госпиталь помог выздороветь и встать на ноги после COVID-19 10 тысячам человек.
Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса власти посчитали возможным продолжить поэтапное смягчение действующих ограничений.
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