В подмосковном парке «Патриот» закроют госпиталь для больных коронавирусом

Госпиталь в московском парке «Патриот», в котором проходили лечение больные коронавирусом, закрывается 1 августа, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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По его словам, койки освобождаются четвертую неделю подряд. «Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Госпиталь помог выздороветь и встать на ноги после COVID-19 10 тысячам человек.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса власти посчитали возможным продолжить поэтапное смягчение действующих ограничений.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусГоспитализация
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