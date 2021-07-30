Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. Об этом говорится в новом указе мэра, размещенном на персональном сайте Собянина.

В документе поясняется, что благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев коронавирукса сократилось более чем в два раза, а число госпитализаций – в 1,6 раза в сравнении с пиковыми значениями второй половины июня.

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На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса власти посчитали возможным продолжить поэтапное смягчение действующих ограничений, передает RT.

Одновременно ношение масок в Москве остается обязательным.

Со 2 августа смягчение коронавирусных ограничений произойдет и в Санкт-Петербурге. В городе также объявлена вакцинация 80% работников сферы услуг, госпредприятий и чиновников, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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