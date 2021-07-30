В Петербурге снова открывают фудкорты и уличные аттракционы

Со 2 августа фудкорты и уличные аттракционы в Санкт-Петербурге, закрытые ранее из-за неблагоприятной эпидситуации, возобновят работу. При этом они должны будут соблюдать ряд потивоковидных требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Например, в парке аттракционов одновременно смогут находиться не более одного человека на 12 квадратных метров площади. Весь персонал должен быть вакцинирован от коронавируса первым компонентом вакцины до 1 августа. Исключение составят лишь те, кто уже переболел COVID-19.

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Фудкорты должны будут обеспечить социальную дистанцию не менее четырех квадратных метра. Сотрудники этих предприятий торговли также должны пройти вакцинацию.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 25 июля, главный военно-морской парад, приуроченный к празднованию Дня ВМФ России, прошел без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСанкт-Петербург
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