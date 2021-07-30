В Петербурге снова открывают фудкорты и уличные аттракционы

Со 2 августа фудкорты и уличные аттракционы в Санкт-Петербурге, закрытые ранее из-за неблагоприятной эпидситуации, возобновят работу. При этом они должны будут соблюдать ряд потивоковидных требований. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Например, в парке аттракционов одновременно смогут находиться не более одного человека на 12 квадратных метров площади. Весь персонал должен быть вакцинирован от коронавируса первым компонентом вакцины до 1 августа. Исключение составят лишь те, кто уже переболел COVID-19.