В Азербайджане выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян, сообщили в Минздраве республики.
По данным ведомства, заболевшим оказался 22-летний местный житель, который вернулся из зарубежной поездки. По возвращении в Баку мужчина обратился в больницу.
Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян оказался положительным, больного госпитализировали.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что более 1,5 тысячи случаев заболевания mpox (оспы обезьян) подтвердили в Африке с 1 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru