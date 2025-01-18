В Азербайджане выявили первый случай заражения вирусом оспы обезьян

По данным ведомства, заболевшим оказался 22-летний местный житель, который вернулся из зарубежной поездки. По возвращении в Баку мужчина обратился в больницу.



Результат ПЦР-теста на вирус оспы обезьян оказался положительным, больного госпитализировали.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что более 1,5 тысячи случаев заболевания mpox (оспы обезьян) подтвердили в Африке с 1 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

