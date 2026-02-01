СМИ: Миллиардер из РФ стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии
Российский миллиардер, основатель компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейший налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года, следует из рейтинга газеты The Times.
По данным издания, уроженец Москвы, математик, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании, которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере £426 млн ($583,6 млн).
На первом месте списка находятся основатели британской сети букмекерских компаний Betfred братья Фред и Питер Дан. Всего в рейтинге 100 крупнейших британских налогоплательщиков.
Ранее стало известно, что в 2025 году богатейшие россияне заработали почти $32,8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Миллиардер из РФ стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии
- Трамп надеется, что Тегеран согласится на приемлемую для США договоренность
- В СК РФ рассказали о версиях пропажи семьи Усольцевых под Красноярском
- СМИ: Берлин отослал Киеву электрогенераторы, которые помогли бы немцам
- СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь
- Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
- СМИ: Большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует
- Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Москвой
- СМИ: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу
- Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru