СМИ: Миллиардер из РФ стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

Российский миллиардер, основатель компании по алгоритмической торговле XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейший налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года, следует из рейтинга газеты The Times.

По данным издания, уроженец Москвы, математик, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании, которая в прошлом году выплатила корпоративный налог в размере £426 млн ($583,6 млн).

На первом месте списка находятся основатели британской сети букмекерских компаний Betfred братья Фред и Питер Дан. Всего в рейтинге 100 крупнейших британских налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что в 2025 году богатейшие россияне заработали почти $32,8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

