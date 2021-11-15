В Петербурге вводят QR-коды при посещении фитнесс-клубов и развлекательных заведений

С 1 декабря систему распространят на заведения общественного питания. Под исключения попадут производственные столовые и заведения в аэропорту и на вокзалах.

С 30 октября система электронных кодов была опробована в музеях, театрах и при заселении в гостиницы.

С 8 ноября запрещена ночная работа заведений общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Они завершают свою работу до 23 часов.

Ранее врача-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что иммунитет к COVID-19 у перенесших заболевание бессимптомно выше, чем у вакцинированных, им следует выдавать QR-коды.

