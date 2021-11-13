В РЖД заявили о готовности к проверке QR-кодов
РЖД готовы проверять QR-коды у пассажиров. Во всех поездах имеется необходимое для этого оборудование. При условии его подключения к информационным ресурсам организовать проверку кодов несложно, уверен заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
«Я не думаю, что это тяжело сделать на ж/д транспорте. У нас очень давно посадка в поезде осуществляется по паспорту, и те устройства, которыми у нас оборудованы поезда, и (которые – прим. НСН) находятся у проводников, в режиме онлайн готовы провести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам: будь то госуслуги, будь то система "Экспресс-3"»,- цитирует Пегова РИА Новости.
По его мнению, законопроект о введении QR-кодов Госдума рассмотрит уже в ближайшее время.
«Наверное, с учётом складывающейся ситуации и принятых решений оперативного штаба депутатский корпус в первостепенном режиме, я так думаю, рассмотрит законопроект», - считает Пегов.
Правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов. Предполагается, что нормы закона о QR-коде будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно одному из документов, коды нужны будут также для международных и междугородних железнодорожных и авиаперевозок. Правительство пока не озвучило дату, до которой при полёте или поездке можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.
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