Эксперт: перенесшим коронавирус бессимптомно следует выдавать QR-коды

По его словам, у переболевших коронавирусом такой же, и даже более мощный иммунитет, чем у тех, кто вакцинировался. «Переболевшие всегда дают больший иммунитет, чем вакцина — это закон. Им нужно QR-код давать в первую очередь», — сказал врач.

Отмечается, иммунитет к коронавирусу нового типа у них держится не меньше года.

Верификация QR-кодов и видеоконтроль вакцинации позволит сократить количество случаев подделки сертификатов. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

