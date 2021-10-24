В Петербурге ужесточили ограничения из-за COVID-19
Власти Санкт-Петербурга ужесточили ограничения эпидемии коронавирусав период с 30 октября по 7 ноября, сообщает РИА Новости.
Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, временно приостанавливается работа общепита за исключением предприятий на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.
Объекты розничной торговли, кроме аптек, заправок, объектов без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, прекращают свою работу.
Приостанавливается работа массажных салонов и салонов красоты, косметических салонов, СПА, соляриев, бань и ветеринарных клиник.
Закрываются фитнес-центры, бассейны, аквапарки, оеканариумы, аттракционы, катки и другие объекты развлечения и досуга.
Напомним, в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице приостановят работу все предприятия и организации, кроме обеспечивающих функционирование базовой инфраструктуры города. Кроме того, будет запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением согласованных с властями или Роспотребнадзором. Театры и музеи смогут работать при 50-процентной загрузке, для посещения понадобится QR-код.
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