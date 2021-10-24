В Петербурге ужесточили ограничения из-за COVID-19

Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, временно приостанавливается работа общепита за исключением предприятий на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых.

Объекты розничной торговли, кроме аптек, заправок, объектов без торгового зала, а также магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, прекращают свою работу.

Приостанавливается работа массажных салонов и салонов красоты, косметических салонов, СПА, соляриев, бань и ветеринарных клиник.

Закрываются фитнес-центры, бассейны, аквапарки, оеканариумы, аттракционы, катки и другие объекты развлечения и досуга.

Напомним, в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице приостановят работу все предприятия и организации, кроме обеспечивающих функционирование базовой инфраструктуры города. Кроме того, будет запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением согласованных с властями или Роспотребнадзором. Театры и музеи смогут работать при 50-процентной загрузке, для посещения понадобится QR-код.

