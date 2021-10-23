В Минпромторге опровергли рассылку рекомендаций по работе магазинов и кафе в нерабочие дни
Министерство промышленности и торговли России опровергло официальный выпуск рекомендаций регионам по режиму работы магазинов и заведений общепита в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что глава Минпромторга Денис Мантуров в письме правительствам регионов страны рекомендовал разрешить посещение непродовольственных магазинов и кафе по QR-кодам.
«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — подчеркнули в Минпромторге.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. Власти регионов, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, могут ввести режим нерабочих дней раньше или продлить их.
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