В Минпромторге опровергли рассылку рекомендаций по работе магазинов и кафе в нерабочие дни

Ранее СМИ сообщили, что глава Минпромторга Денис Мантуров в письме правительствам регионов страны рекомендовал разрешить посещение непродовольственных магазинов и кафе по QR-кодам.

«Рекомендации регионам действительно разрабатывались, однако в итоге не были одобрены, было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — подчеркнули в Минпромторге.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. Власти регионов, где наблюдается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, могут ввести режим нерабочих дней раньше или продлить их.

