В НИЦ имени Гамалеи рассказали, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза

По словам специалиста, если они вакцинированы, то это будет безопасно. «Я думаю, что на этот счет санитарно-эпидемиологические власти дадут свои указания», — отметил медик.

Также он подчеркнул, что в идеале сказочные персонажи должны быть в масках, но это глупо.

Напомним, «НАШЕ радио» запустила ежегодную благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!». Редакция предлагает всем желающим исполнить заветное желание нуждающихся в чуде детей – воспитанников серпуховских городских и районных социально-реабилитационных центров.

