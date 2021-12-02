В НИЦ имени Гамалеи рассказали, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза
Родители в России должны приглашать для своих детей на Новый год Дедов Морозов и Снегурочек, которые обязательно привиты, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главного научного сотрудника НИЦ имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.
По словам специалиста, если они вакцинированы, то это будет безопасно. «Я думаю, что на этот счет санитарно-эпидемиологические власти дадут свои указания», — отметил медик.
Также он подчеркнул, что в идеале сказочные персонажи должны быть в масках, но это глупо.
Напомним, «НАШЕ радио» запустила ежегодную благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!». Редакция предлагает всем желающим исполнить заветное желание нуждающихся в чуде детей – воспитанников серпуховских городских и районных социально-реабилитационных центров.
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