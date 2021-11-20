Каждый пятый россиянин планирует на новогодних каникулах работать

Работать во время новогодних каникул планирует практически каждый пятый россиянин (19%). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос портала SuperJob.ru.

«НАШЕ радио» призывает слушателей стать Дедом Морозом

Чаще во время праздничного отдыха собираются трудиться мужчины 22% против 16% - у женщин.

Отдыхающие собираются проводить время дома (38%), в гостях (6%) и на даче (5%). Еще 2% россиян отправятся в поездку по стране, 1% - отправятся за границу.

Отмечается, что 26% граждан еще не определились, как будут проводить время на новогодних каникулах, пишет Газета.ru.

В опросе, который проходил во всех федеральных округах с 11 по 19 ноября, участвовали 2000 экономически активных совершеннолетних жителей России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Владимир Смирнов/TASS
ТЕГИ:КаникулыРоссиянеСоцопросРаботаНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры