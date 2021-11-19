«НАШЕ радио» призывает слушателей стать Дедом Морозом

Одна из ведущих российских радиостанций – «НАШЕ радио» запустила ежегодную благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!». Редакция предлагает всем желающим исполнить заветное желание нуждающихся в чуде детей – воспитанников серпуховских городских и районных социально-реабилитационных центров.

Для участия в благотворительной акции достаточно зайти на страницу nashe.ru/dedmoroz, познакомиться со списком детей, которые ждут новогоднего подарка, выбрать кого-то из них и прочитать его письмо Деду Морозу. До 17 декабря нужно заполнить анкету, купить подарок и привезти его в редакцию радиостанции по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. По желанию благотворители могут оплатить подарок дистанционно и заказать его доставку по указанному адресу.

Завершение акции состоится в канун Нового года. Все подарки будут собраны, упакованы и доставлены детям ведущими эфира «НАШЕго Радио».

Подробности можно узнать на официальном сайте НАШЕго Радио.

