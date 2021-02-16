В Москве занятые с пациентами с COVID-19 медработники получат допвыплаты
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер дополнительных выплат лечащим пациентов с коронавирусом медицинским работникам. На эти цели из бюджета города будет выделено 3 млрд руб., сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Врачам, работающим в стационарах, будут ежемесячно получать доплаты в размере 70 тыс. руб., средний медперсонал - 50 тыс. руб., младший медперсонал и прочие работники медучреждений - 30 тыс. руб.
Также дополнительные выплаты полагаются работникам скорой помощи: врачам в размере 50 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. руб.
Доплаты получат и работники амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и занимаются наблюдением пациентов с коронавирсом на дому. Их доплата к зарплате составить 50-70 тыс. рублей.
В постановлении говорится, что дополнительные выплаты получают сотрудники, непосредственно выполняющие исследования грудной клетки методом компьютерной томографии.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН ранее опроверг более высокую вирулентность британского штамма коронавируса.
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