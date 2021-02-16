В Москве занятые с пациентами с COVID-19 медработники получат допвыплаты

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил размер дополнительных выплат лечащим пациентов с коронавирусом медицинским работникам. На эти цели из бюджета города будет выделено 3 млрд руб., сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Врачам, работающим в стационарах, будут ежемесячно получать доплаты в размере 70 тыс. руб., средний медперсонал - 50 тыс. руб., младший медперсонал и прочие работники медучреждений - 30 тыс. руб.