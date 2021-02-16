«Все бы вымерли!» Мясников опроверг смертоносность британского COVID-19

«Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», - сказал Мясников.

Он напомнил, что мутации вируса появляются не только в Великобритании.

«Посмотрите: Калифорния, Бразилия, Южная Африка… И потом, ВОЗ почему призывает не давать географические названия? Если выявили в Британии, это не значит, что в Британии она появилась. Первый британский штамм пришел туда из Южной Африки. Думаю, и второй тоже. Где активнее ведутся исследования, где работают вирусологи, там и выявляют. В России свои мутации. Наше дело – знать, что вирус мутирует, что мутаций – сотни. Это нормально. Главное, что вакцины эти мутации покрывают. И вакцины тоже должны совершенствоваться», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно о новых мутировавших штаммах SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

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