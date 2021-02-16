«Все бы вымерли!» Мясников опроверг смертоносность британского COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН также объяснил, почему новые штаммы «рождаются» в Великобритании.
Еще одну мутацию коронавируса выявили в Великобритании. Как пишет газета Guardian, она уже успела распространиться по меньшей мере в десяти странах. Исследователи из университета Эдинбурга сообщили, что новая разновидность COVID-19 получила название B1525. Ранее выяснилось, что выявленный в Великобритании штамм коронавируса B1.1.7 оказался более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70% более смертоносным. Уже подтверждено, что вирус легче передается от человека человеку.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН опроверг более высокую вирулентность британского штамма коронавируса.
«Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», - сказал Мясников.
Он напомнил, что мутации вируса появляются не только в Великобритании.
«Посмотрите: Калифорния, Бразилия, Южная Африка… И потом, ВОЗ почему призывает не давать географические названия? Если выявили в Британии, это не значит, что в Британии она появилась. Первый британский штамм пришел туда из Южной Африки. Думаю, и второй тоже. Где активнее ведутся исследования, где работают вирусологи, там и выявляют. В России свои мутации. Наше дело – знать, что вирус мутирует, что мутаций – сотни. Это нормально. Главное, что вакцины эти мутации покрывают. И вакцины тоже должны совершенствоваться», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно о новых мутировавших штаммах SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.
Читайте эксклюзивные материалы «Национальной службы новостей» в нашем Telegram-канале
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Сбербанк приобрел разработчика «Ё-мобиля»
- Российские вакцины признали эффективными против британского штамма коронавируса
- СМИ: Берлин готов убедить США отказаться от санкций против «Северного потока - 2»
- Песков заявил, что парад Победы в 2021 году «будет однозначно»
- Кремль оценил «маниакальное» стремление Запада к санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru