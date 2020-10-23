В Москве зафиксировано 5478 новых заражений COVID-19

Накануне в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране сейчас нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной. По его словам, имеются резервы коек для больных коронавирусом, есть лекарства, протоколы лечения, а медики наработали необходимый опыт в борьбе с новой инфекцией.



