В Москве зафиксировано 5478 новых заражений COVID-19
В Москве за последние сутки зафиксировано 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.
Это наибольшее число выявленных случаев заболевания. Далее следуют Санкт-Петербург - 710 и Подмосковье – 472.
В столице 62 пациента с ковидом за сутки умерли. 2779 человек выписаны.
В России в целом за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев коронавируса, сообщает RT.
Накануне в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране сейчас нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной. По его словам, имеются резервы коек для больных коронавирусом, есть лекарства, протоколы лечения, а медики наработали необходимый опыт в борьбе с новой инфекцией.
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