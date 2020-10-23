В Москве зафиксировано 5478 новых заражений COVID-19

В Москве за последние сутки зафиксировано 5478 новых случаев заражения коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба.

Это наибольшее число выявленных случаев заболевания. Далее следуют Санкт-Петербург - 710 и Подмосковье – 472.

В столице 62 пациента с ковидом за сутки умерли. 2779 человек выписаны.

В России в целом за сутки выявлено более 17 тысяч новых случаев коронавируса, сообщает RT.

В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Накануне в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране сейчас нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной. По его словам, имеются резервы коек для больных коронавирусом, есть лекарства, протоколы лечения, а медики наработали необходимый опыт в борьбе с новой инфекцией.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтатистикаМоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры