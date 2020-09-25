В Москве за сутки заразились COVID-19 более 1,5 тысяч человек

За последние сутки в Москве выявлено 1560 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировал оперштаб по борьбе с инфекцией.

Последний раз более 1,5 тысяч зараженных в российской столице зафиксировали 12 июня (1714 человек).

Умерли за сутки 14 пациентов, у которых ранее был обнаружен новый опасный вирус. Выздоровели 1227 человек, отмечает «Свободная пресса».