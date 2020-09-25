В Москве за сутки заразились COVID-19 более 1,5 тысяч человек

За последние сутки в Москве выявлено 1560 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировал оперштаб по борьбе с инфекцией.

Последний раз более 1,5 тысяч зараженных в российской столице зафиксировали 12 июня (1714 человек).
Умерли за сутки 14 пациентов, у которых ранее был обнаружен новый опасный вирус. Выздоровели 1227 человек, отмечает «Свободная пресса».

Новый скачок COVID-19. В Москве закрывают магазины и уходят на удаленку

В России выявлено за 24 часа более 7 тысяч зараженных. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число тяжелых пациентов не растет.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 сентября вводит в столице дополнительные ограничения из-за обострения ситуации с коронавирусом. Он попросил как можно больше сотрудников отправить на удаленную работу.

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ФОТО: pixabay.com
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