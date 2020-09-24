В Москве впервые с июня выявлено более тысячи зараженных COVID-19

В Москве впервые с 23 июня выявили больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

В России за сутки выявили 6595 случаев COVID-19

За минувший день инфекцию зафиксировали у 1050 человек, пишет «Свободная пресса». В начале сентября в российской столице выявлялось около 700 зараженных за сутки.

Между тем в Минздраве РФ сообщили, что все регионы России получили вакцину «Спутник V».


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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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