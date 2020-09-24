В Москве впервые с июня выявлено более тысячи зараженных COVID-19
24 сентября 202011:47
В Москве впервые с 23 июня выявили больше 1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
За минувший день инфекцию зафиксировали у 1050 человек, пишет «Свободная пресса». В начале сентября в российской столице выявлялось около 700 зараженных за сутки.
Между тем в Минздраве РФ сообщили, что все регионы России получили вакцину «Спутник V».
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1,1 млн+6 595 / сут.
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19 948+149 / сут.
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930 тыс.+6 130 / сут.
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24 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru