Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты
25 сентября 202612:39
Юлия Савченко
НАТО, возможно, придется сбивать беспилотники и истребители России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Fox News.
«Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или беспилотных... аппаратов», — считает политик.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал Европу за неспособность закончить украинский конфликт, пишет RT.
Между тем глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы блока готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы.
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