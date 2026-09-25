Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты

НАТО, возможно, придется сбивать беспилотники и истребители России. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Fox News.

Рютте заявил, что НАТО подготовила варианты ответа на действия России

«Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или беспилотных... аппаратов», — считает политик.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал Европу за неспособность закончить украинский конфликт, пишет RT.

Между тем глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы блока готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:НАТОЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры