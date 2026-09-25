Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты

«Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или беспилотных... аппаратов», — считает политик.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал Европу за неспособность закончить украинский конфликт, пишет RT.

Между тем глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что силы блока готовы к потенциальному конфликту на восточном фланге Европы.

