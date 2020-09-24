В России за сутки выявили 6595 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 6595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом общее число зараженных с начала пандемии составило 1 128 836, передает RT.
Скончались за сутки 149 пациентов с ковидом.
Минздрав РФ сообщил в четверг, что все российские регионы получили вакцину от короновируса, передает Ura.ru.
Накануне стало известно, что депутат Госдумы Ваха Агаев умер в заражения коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 595 / сут.
Умерли
19 948+149 / сут.
Выздоровели
930 тыс.+6 130 / сут.
- В России за сутки выявили 6595 случаев COVID-19
- Сбербанк обновил логотип
- Познер раскрыл страшные последствия проигрыша Трампа на выборах
- В России ждут роста числа просроченных кредитов
- Арест Шамсутдинову продлен до 26 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru