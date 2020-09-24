В России за сутки выявили 6595 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 6595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом общее число зараженных с начала пандемии составило 1 128 836, передает RT.

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Скончались за сутки 149 пациентов с ковидом.

Минздрав РФ сообщил в четверг, что все российские регионы получили вакцину от короновируса, передает Ura.ru.

Накануне стало известно, что депутат Госдумы Ваха Агаев умер в заражения коронавирусом.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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