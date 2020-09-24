Регионы России получили вакцину «Спутник V»

Все регионы России получили первые пробные партии вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения.

В России за сутки выявили 6595 случаев COVID-19

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает RT.

Все препараты снабжены цифровой маркировкой, отмечает Ura.ru.

Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса. Кроме того, в видеообращении на Генассамблее ООН Путин заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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