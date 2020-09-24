Регионы России получили вакцину «Спутник V»
Все регионы России получили первые пробные партии вакцины для профилактики коронавируса «Спутник V». Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения.
Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает RT.
Все препараты снабжены цифровой маркировкой, отмечает Ura.ru.
Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса. Кроме того, в видеообращении на Генассамблее ООН Путин заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами.
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