Регионы России получили вакцину «Спутник V»

Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает RT.

Все препараты снабжены цифровой маркировкой, отмечает Ura.ru.

Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса. Кроме того, в видеообращении на Генассамблее ООН Путин заявил, что Россия готова делиться опытом создания вакцины и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами.



