В Москве число госпитализаций ковид-больных выросло на 14 процентов за неделю
За последние сутки в Москве были госпитализированы 1008 человек с коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19.
Там отметили, что госпитализаций за последнюю неделю выросло на 14% по сравнению с предыдущей.
Число заразившихся новым вирусом за последние 24 часа составило 3323 человек.
На ИВЛ в столичных больницах находится 255 человек.
Дети среди заболевших составляют 10,6%, люди в возрасте от 18 до 45 лет - среди 41,1% , 31,4% – от 46 до 65 лет. Еще 12,1% и 4,8% - люди в возрасте от 66 до 79 лет и старше 80 лет соответственно.
В Роспотребнадзор между тем напомнили о необходимости носить маски и рассказали, как правильно пользоваться защитными масками, пишет «Свободная пресса».
Временный госпиталь, организованный на базе Ледового дворца «Крылатское», готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил НСН главврач ГКБ 67 Андрей Шкода, за которым закреплен временный госпиталь в Крылатском. По его словам, временный госпиталь ничем не отличается от обычных стационаров: в нем есть приемное отделение, палаты, комнаты для работы и отдыха персонала, экспресс-лаборатория.
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