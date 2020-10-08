В Москве число госпитализаций ковид-больных выросло на 14 процентов за неделю

За последние сутки в Москве были госпитализированы 1008 человек с коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Там отметили, что госпитализаций за последнюю неделю выросло на 14% по сравнению с предыдущей.

Число заразившихся новым вирусом за последние 24 часа составило 3323 человек.

На ИВЛ в столичных больницах находится 255 человек.

В России за сутки выявили почти 11,5 тыс случаев заражения коронавирусом

Дети среди заболевших составляют 10,6%, люди в возрасте от 18 до 45 лет - среди 41,1% , 31,4% – от 46 до 65 лет. Еще 12,1% и 4,8% - люди в возрасте от 66 до 79 лет и старше 80 лет соответственно.

В Роспотребнадзор между тем напомнили о необходимости носить маски и рассказали, как правильно пользоваться защитными масками, пишет «Свободная пресса».

Временный госпиталь, организованный на базе Ледового дворца «Крылатское», готов к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил НСН главврач ГКБ 67 Андрей Шкода, за которым закреплен временный госпиталь в Крылатском. По его словам, временный госпиталь ничем не отличается от обычных стационаров: в нем есть приемное отделение, палаты, комнаты для работы и отдыха персонала, экспресс-лаборатория.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БольницыМоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры