В Москве число госпитализаций ковид-больных выросло на 14 процентов за неделю

За последние сутки в Москве были госпитализированы 1008 человек с коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Там отметили, что госпитализаций за последнюю неделю выросло на 14% по сравнению с предыдущей.

Число заразившихся новым вирусом за последние 24 часа составило 3323 человек.

На ИВЛ в столичных больницах находится 255 человек.